В Иркутске дети поймали ядовитую змею в песочнице

В Иркутске школьники нашли на детской площадке змею, не растерялись и вызвали спасателей. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Пискунова. Дети, игравшие на детской площадке, обнаружили ядовитую змею. Не испугавшись, несовершеннолетние накрыли ее ведром и обратились в экстренные службы.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Они оцепили территорию песочницы для безопасности граждан, после чего аккуратно изъяли змею из ведра и пересадили в специальный контейнер. Впоследствии ее передали экспертам Иркутского дома природы для дальнейшего содержания.

Полицейские напомнили, что при обнаружении змеи или иного потенциально опасного животного в общественном месте незамедлительно сообщить о находке в дежурную часть полиции по телефону 102 или в единую службу спасения по номеру 112.

До этого на Алтае медики спасли девочку, которую около водопада укусила гадюка. Инцидент произошел на водопаде Че-Чкыш в Чемальском районе. Инцидент произошел на водопаде Че-Чкыш в Чемальском районе. Мать и две ее дочери поднялись по горной тропе, но в какой-то момент младшая стала кричать. Выяснилось, что ребенок наступил на гадюку, которая ужалила его. В ближайшей больнице ребенку поставили несколько уколов, а уже в Барнауле экстренно госпитализировали.

Ранее маленькая змея, сбежавшая из дома, устроила переполох на одной из улиц Москвы.