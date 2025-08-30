Названы главные ошибки при приеме БАДов

С 1 сентября россиянам будут назначаться только те БАД, которые соответствуют строго установленным критериям эффективности и безопасности. Сейчас же потребление БАД носит хаотичный характер и может привести к ошибкам, которые могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем: от токсического поражения печени и почек до проблем с щитовидной железой. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, профессор, терапевт и руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (EMC) Светлана Каневская.

Эксперт отмечает, что многие могут ошибочно полагать, что натуральное происхождение БАД – гарантия их безопасности. Однако на деле все обстоит иначе.

«Такие БАД, как зверобой или кава, могут вызывать серьезные побочные эффекты и менять метаболизм многих лекарств, что может быть опасно для здоровья», — говорит Каневская.

Одной из главных проблем врач назвала прием БАД без медицинских показаний и лабораторного подтверждения дефицитов, что не только снижает их эффективность, но и увеличивает риск передозировки, особенно витаминов А, D, Е и К.

«Избыток этих жирорастворимых витаминов вызывает токсичность и ведет к серьезным реакциям, например, нарушению сердечного ритма, головной боли, головокружению. Кроме того, рынок добавок плохо регулируется, и исследователи выявили случаи содержания в них фальсификатов, тяжелых металлов и незаявленных препаратов, которые могут вызывать серьезные осложнения», — рассказала врач.

Особую опасность, по словам врача, представляют скрытые фармакологические вещества, вызывающие тахикардию, нарушения сердечного ритма, а также инфекции и аллергии из-за заражения продукции микроорганизмами. Эксперт подчеркивает, что ежегодно около 23 тыс. госпитализаций связаны именно с непредвиденными реакциями на БАД.

Каневская отмечает, что многие пытаются компенсировать биологическими добавками дефицит нутриентов из здоровой пищи, однако такие попытки опасны и могут сопровождаться огромным количеством рисков.

«Рекомендуется придерживаться принципа «food first» – получать питание из разнообразной пищи, а БАД принимать только при необходимости после клинической и лабораторной оценки», — отмечает эксперт.

Перед началом приема Каневская порекомендовала пройти клиническое и лабораторное обследование для выявления дефицитов, выбирать сертифицированные препараты, учитывать возможные взаимодействия с лекарствами и консультироваться с врачом при хронических заболеваниях.

«Не превышайте установленный верхний предел допустимого потребления и планируйте контроль обсуждения с врачом каждые 3-6 месяцев», — отметила врач.

Специалист отмечает, что безопасная форма приема БАД все же существует, однако принципиально важно не заниматься самолечением и обратиться за профессиональной помощью, а также соблюдать осторожность. Это, в свою очередь, поможет избежать рисков при приеме БАД.

Ранее россиянам объяснили, как отличить рабочие БАДы от пустышек.