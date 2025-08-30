На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы главные ошибки при приеме БАДов

Врач Каневская: натуральные БАДы могут вызвать серьезные побочные эффекты
true
true
true
close
Shutterstock

С 1 сентября россиянам будут назначаться только те БАД, которые соответствуют строго установленным критериям эффективности и безопасности. Сейчас же потребление БАД носит хаотичный характер и может привести к ошибкам, которые могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем: от токсического поражения печени и почек до проблем с щитовидной железой. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, профессор, терапевт и руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (EMC) Светлана Каневская.

Эксперт отмечает, что многие могут ошибочно полагать, что натуральное происхождение БАД – гарантия их безопасности. Однако на деле все обстоит иначе.

«Такие БАД, как зверобой или кава, могут вызывать серьезные побочные эффекты и менять метаболизм многих лекарств, что может быть опасно для здоровья», — говорит Каневская.

Одной из главных проблем врач назвала прием БАД без медицинских показаний и лабораторного подтверждения дефицитов, что не только снижает их эффективность, но и увеличивает риск передозировки, особенно витаминов А, D, Е и К.

«Избыток этих жирорастворимых витаминов вызывает токсичность и ведет к серьезным реакциям, например, нарушению сердечного ритма, головной боли, головокружению. Кроме того, рынок добавок плохо регулируется, и исследователи выявили случаи содержания в них фальсификатов, тяжелых металлов и незаявленных препаратов, которые могут вызывать серьезные осложнения», — рассказала врач.

Особую опасность, по словам врача, представляют скрытые фармакологические вещества, вызывающие тахикардию, нарушения сердечного ритма, а также инфекции и аллергии из-за заражения продукции микроорганизмами. Эксперт подчеркивает, что ежегодно около 23  тыс. госпитализаций связаны именно с непредвиденными реакциями на БАД.

Каневская отмечает, что многие пытаются компенсировать биологическими добавками дефицит нутриентов из здоровой пищи, однако такие попытки опасны и могут сопровождаться огромным количеством рисков.

«Рекомендуется придерживаться принципа «food first» – получать питание из разнообразной пищи, а БАД принимать только при необходимости после клинической и лабораторной оценки», — отмечает эксперт.

Перед началом приема Каневская порекомендовала пройти клиническое и лабораторное обследование для выявления дефицитов, выбирать сертифицированные препараты, учитывать возможные взаимодействия с лекарствами и консультироваться с врачом при хронических заболеваниях.

«Не превышайте установленный верхний предел допустимого потребления и планируйте контроль обсуждения с врачом каждые 3-6 месяцев», — отметила врач.

Специалист отмечает, что безопасная форма приема БАД все же существует, однако принципиально важно не заниматься самолечением и обратиться за профессиональной помощью, а также соблюдать осторожность. Это, в свою очередь, поможет избежать рисков при приеме БАД.

Ранее россиянам объяснили, как отличить рабочие БАДы от пустышек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами