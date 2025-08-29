На Парящем мосту прошел подиумный показ костюмов AI-оперы «Мандрагора»

На Парящем мосту в Зарядье в рамках Московской недели моды состоялся показ театральных костюмов AI-оперы «Мандрагора», сообщает пресс-служба Сбера. Мероприятие прошло при поддержке банка, который выступает стратегическим партнером недели моды

Премьера оперы была показана в 2025 году на сцене Мариинского театра. Проект посвящен 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и объединяет его незавершенный замысел с современными технологиями. Композитор Петр Дранга завершил и интерпретировал идеи Чайковского, создав трагическую историю любви мифической героини Мандрагоры.

В Сбере уточнили, что показ стал символическим соединением прошлого и настоящего. Впервые в истории театр встретился с высокой модой и цифровыми инновациями: либретто написано с помощью GigaChat, музыка создана нейросетью SymFormer, а визуальные решения разработаны Kandinsky. Все AI-технологии применялись под художественным контролем и с уважением к стилю эпохи.

Для постановки было создано более 120 костюмов, отражающих символику оперы — от чистоты до мистики. Использовались жаккард, бархат, тафта и другие материалы. Костюмы дополнили элементы ручной вышивки, искусственные растения и аксессуары. Нейросеть Kandinsky помогла разработать оригинальные головные уборы и фантазийные детали.

Кроме того, центральные персонажи получили особое воплощение. Млада предстала в белом платье с гофрированными рукавами, символизируя надежду и свет. Мандрагора появилась в зеленом платье с шестиметровым шлейфом и диадемой из ветвей. Росана одета в жаккардовое платье с жемчужным ожерельем, а Храбрь — в черном кафтане с меховой отделкой.

Отмечается, что показ превратился в масштабное перформативное шоу. Модели, актеры и танцовщики воссоздали ключевые сцены оперы на подиуме. Действие сопровождалось живым исполнением симфонического оркестра DYP orchestra под руководством Петра Дранги.