В Okko рассказали о ключевых достижениях и новых проектах

За 2 года число подписчиков Okko выросло в 2,4 раза

Число подписчиков Okko за 2 года выросло в 2,4 раза, а совокупные просмотры – в 4,5 раза, рассказали на презентации Okko 2025, которая прошла в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» в Москве.

Как рассказали представители онлайн-кинотеатра, киберспорт в Okko в 2025 году собрал более 200 тыс. уникальных зрителей, а аудитория спортивных трансляций увеличилась в 8,5 раза за 2 года.

Также в рамках презентации в Okko анонсировали фантастический сериал «Вегетация» от режиссера Максима Свешникова, масштабные исторический проект о ядерных испытаниях на Тоцком полигоне «Полураспад» и анимационный сериал «Манюня».

Кроме того, 11 сентября на Okko выйдет сериал «Лихие. Глава 2», с 20 октября – «Постучись в мою дверь в Москве 2», а в ноябре – продолжение сказочного детектива «Волшебный участок».

В Okko рассказали, что в сервис активно внедряется искусственный интеллект. С помощью рекомендательной системы зрителям проще выбирать фильмы «под настроение» и смотреть персонализированный контент, не тратя время на поиск.

Также Okko стал первым онлайн-кинотеатром, который транслирует не только все ключевые события по CS2 и Dota 2, но и первым в России начал транслировать футбольные матчи в качестве 1080р с частотой 50 кадров в секунду в прогрессивной развертке.

В новом сезоне Okko будет проводить среди болельщиков опросы, игры, предсказания и другой интерактивный контент во время спортивных трансляций.

Как рассказал генеральный директор онлайн-кинотеатра Сергей Шишкин, более 70% пользователей смотрят оригинальные сериалы Okko, а за два года доля зрителей оригинального контента выросла в 1,5 раза.

Также в рамках презентации онлайн-кинотеатр анонсировал детский канал «Бубокко ТВ», который начет работать круглосуточно с 1 сентября.

В мероприятии также приняли участие генеральный продюсер Гавриил Гордеев, продюсер по документальному контенту Владимир Тодоров, руководитель спортивного направления Олег Манжа.