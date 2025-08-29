На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер-министра Таиланда признали виновной в нарушении конституционной этики

Суд Таиланда признал премьера Чинават виновной за слив разговора с главой сената
true
true
true
close
Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конституционный суд Таиланда признал премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават виновной в нарушении конституционной этики. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Женщину признали виновной в распространении конфиденциального телефонного разговора с главой сената и правящей партии Камбоджи Хун Сеном в обстановке обострения отношений между двумя странами. Премьер-министра отстранили с должности вместе со всем составом ее правительства.

28 июня в центре Бангкока прошла акция протеста с требованием отставки премьер-министра. Митинг носил мирный характер. По предварительной информации, участниками протеста стали несколько тысяч человек.

Поводом для организации акции стал обнародованный частный телефонный разговор между Чинават и бывшим главой камбоджийского правительства, действующим председателем Сената Камбоджи Хун Сеном. В ходе разговора они обсудили пограничный спор между государствами.

Общественность возмутили слова премьера Таиланда, согласно которым Хун Сену не стоит обращать внимания на заявления дислоцированных на границе с Камбоджей военных. Также граждане были возмущены тональностью, с которой Чинават обращалась к Хун Сену, называя его «дядюшкой».

Ранее россиян призвали воздержаться от посещения протестов в Бангкоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами