Россиян призвали воздержаться от посещения протестов в Бангкоке

Российским туристам рекомендуется воздержаться от посещения акции протеста в Бангкоке. Об этом заявил посол России в Таиланде Евгений Томихин, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что у наших таиландских друзей эта акция протеста пройдет организованно, но нашим туристам и соотечественникам мы, конечно, рекомендуем воздержаться от посещения таких мест, тем более от участия в различных политических акциях, к которым они не имеют никакого отношения», — сказал дипломат.

28 июня в центре Бангкока проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават. Митинг носит мирный характер. По предварительной информации, участниками протеста стали несколько тысяч человек.

Поводом для организации акции стал обнародованный частный телефонный разговор между Чинават и бывшим главой камбоджийского правительства, действующим председателем Сената Камбоджи Хун Сеном. В ходе разговора они обсудили пограничный спор между государствами. Общественность возмутили слова премьера Тиаланда, согласно которым Хун Сену не стоит обращать внимания на заявления дислоцированных на границе с Камбоджей военных. Также граждане были возмущены тональностью, с которой Чинават обращалась к Хун Сену, называя его «дядюшкой».

Ранее в Таиланде четверо россиян организовали похищение русскоговорящего журналиста.