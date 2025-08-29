В Подмосковье при помощи вертолета ищут заблудившегося в лесу грибника

В Подмосковье уже сутки ищут 78-летнего грибника, который отправился в лес и исчез. Об этом сообщает Life.

Около полудня 28 августа пенсионер пошел в лес, прихватив корзину и кнопочный телефон. Однако набрел не на богатый урожай, а на густые заросли. Осознав, что заблудился, мужчина не растерялся и вызвал МЧС.

Ночью лес прочесывали кинологи с собаками, на рассвете к поискам присоединился вертолет. Кроме того, спасатели запустили дроны. У грибника имеется запас воды, также он периодически выходит на связь.

До этого в Красноярском крае полицейские и добровольцы спасли 90-летнего пенсионера, который увлекся сбором грибов и потерялся.

В полицию обратилась его соседка. Она рассказала, что вместе с ним поехала на сбор грибов в село Сучково Большеулуйского района. Когда сборщики завершили свои дела, пожилой мужчина заметил несобранные грибы и решил их срезать, в то время как женщина пошла к машине, где они договорились встретиться позже. Однако в назначенное время пенсионер не вернулся.

Ранее на Сахалине четыре человека потерялись в лесу.