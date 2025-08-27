В Сибири полицейские спасли 90-летнего грибника, который более суток блуждал по тайге

В Красноярском крае полицейские и добровольцы спасли 90-летнего пенсионера, который увлекся сбором грибов и потерялся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В полицию обратилась соседка пенсионера. Она рассказала, что вместе с ним поехала на сбор грибов в село Сучково Большеулуйского района. Когда сборщики завершили свои дела, пожилой мужчина заметил несобранные грибы и решил их срезать, в то время как его соседка пошла к машине.

«Через оговоренное время мужчина не вышел к машине, и его соседка отправилась его искать. У дедушки не было с собой запасов еды и воды, был мобильный телефон, но дозвониться ему она не смогла и обратилась за помощью», — поделились в ведомстве.

Полицейские оперативно организовали поиски, в которых участвовали члены отряда «ЛизаАлерт» — ими были задействованы беспилотники с тепловизором. Поиски не прекращались всю ночь. На следующее утро полицейским удалось дозвониться до пенсионера и сообщить, что его ищут. Правоохранители попросили мужчину оставаться на одном месте.

«Спустя несколько часов прочесывания леса оперативниками совместно с кинологами и их четвероногими коллегами практически в 3 км от места пропажи был замечен мужчина. Пенсионер сидел под деревом», — рассказали полицейские.

За время нахождения в лесу пенсионер не получил никаких травм, но очень хотел пить. По его словам, он блуждал по болотам, где вода была непригодна для питья. Пенсионера осмотрели медики, помощь ему не понадобилась.

