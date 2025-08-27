На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сибири полицейские спасли 90-летнего грибника, который более суток блуждал по тайге

В Красноярском крае спасли 90-летнего грибника, который заблудился в тайге
true
true
true
close
ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае полицейские и добровольцы спасли 90-летнего пенсионера, который увлекся сбором грибов и потерялся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В полицию обратилась соседка пенсионера. Она рассказала, что вместе с ним поехала на сбор грибов в село Сучково Большеулуйского района. Когда сборщики завершили свои дела, пожилой мужчина заметил несобранные грибы и решил их срезать, в то время как его соседка пошла к машине.

«Через оговоренное время мужчина не вышел к машине, и его соседка отправилась его искать. У дедушки не было с собой запасов еды и воды, был мобильный телефон, но дозвониться ему она не смогла и обратилась за помощью», — поделились в ведомстве.

Полицейские оперативно организовали поиски, в которых участвовали члены отряда «ЛизаАлерт» — ими были задействованы беспилотники с тепловизором. Поиски не прекращались всю ночь. На следующее утро полицейским удалось дозвониться до пенсионера и сообщить, что его ищут. Правоохранители попросили мужчину оставаться на одном месте.

«Спустя несколько часов прочесывания леса оперативниками совместно с кинологами и их четвероногими коллегами практически в 3 км от места пропажи был замечен мужчина. Пенсионер сидел под деревом», — рассказали полицейские.

За время нахождения в лесу пенсионер не получил никаких травм, но очень хотел пить. По его словам, он блуждал по болотам, где вода была непригодна для питья. Пенсионера осмотрели медики, помощь ему не понадобилась.

Ранее сообщалось, что подростка из Кузбасса, заблудившегося в тайге во время сбора шишек, нашли на Алтае.

