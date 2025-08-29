На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Археологи нашли город, разрушенный древним потопом 20 тысяч лет назад

В Ираке археологи нашли следы города, разрушенного потопом 20 тыс. лет назад
Wikimedia Commons

В иракском Телль-Фара археологи обнаружили следы древнего города, разрушенного потопом примерно 20 тысяч лет назад, пишет Independent.

Американский исследователь Мэтт Лакруа заявил, что геологические данные указывают на «глобальное бедствие» около 20 тысяч лет назад. Он предполагает, что причиной катастрофы стали резкие изменения климата, вызвавшие масштабные наводнения.

Некоторые ученые связывают следы разрушений с поздним дриасом — периодом похолодания примерно 13 тысяч лет назад. Однако большинство специалистов сомневаются в существовании глобального потопа и массового исчезновения цивилизаций того времени, напоминая, что 20 тысяч лет назад человечество состояло в основном из кочевых охотников-собирателей.

Лакруа, напротив, убеждён, что речь идет о куда более ранней катастрофе. Для подтверждения своей гипотезы он сопоставил геологические данные — ледяные керны, годичные кольца деревьев, вулканические отложения и магнитные сдвиги — с древними мифами о потопах и астрономическими записями. Он считает, что совпадение «естественных летописей» с легендами разных народов подтверждает версию о древнем глобальном катаклизме.

Если предположения исследователя подтвердятся, это может радикально изменить понимание истории человечества: возникновение первых цивилизаций будет отодвинуто не на 5–6 тысяч, а на 12–13 тысяч лет назад, что напрямую противоречит общепринятой версии развития общества, добавил Мэтт.

Ранее археологи в Индонезии нашли 3000-летний топор с признаками «внеземного происхождения».

