Все родительские чаты в Москве «переедут» в мессенджер Max

Ракова: все школьные и родительские чаты в Москве переведут в нацмессенджер Max
true
true
true
close
Pogiba Alexandra/press.media/Global Look Press

В Москве все школьные и родительские чаты с 1 сентября переведут в мессенджер MAX. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет РИА Новости.

«‎Федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX», — сказала она на пресс-конференции на тему подготовки московских школ к учебному году.

Max — это новый российский мессенджер от VK. Помимо стандартных функций для общения, в него будут интегрированы платежи через СБП, доступ к «Госуслугам», цифровая подпись, чат-боты и нейросеть.

Главная особенность Max — ставка на интеграцию с российской инфраструктурой. Все данные хранятся на территории России, а сервисы будут адаптированы под локальные потребности: от заказа такси до работы с национальной системой платежей.

19 августа пресс-служба холдинга VK сообщила, что число пользователей MAX достигло 18 млн. В заявлении уточнялось, что наибольший интерес к новому мессенджеру проявляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. То же касается людей, проживающих в Самаре, Краснодаре, Казани и Екатеринбурге.

Ранее в Госдуме призвали защитить учителей от нагрузки в родительских чатах.

