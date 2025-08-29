На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СПЧ рассказали о превращении российского региона в этноанклав

Член СПЧ Кабанов: ХМАО превратился в этноанклав из-за политики властей
Александр Кряжев/РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов выразил обеспокоенность ситуацией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), назвав его «этноанклавом». Соответствующее заявление Кабанов опубликовал в своем Telegram-канале.

По мнению правозащитника, подобное положение дел стало следствием «безответственной и преступной миграционной политики» местных властей.

Он обратил внимание на то, что регион поделен между бизнесом и администрацией, и подчеркнул острую необходимость в пресечении подобной практики.

«Этот регион-этноанклав — показательный пример модели развития событий в нашей стране в результате безответственно преступной миграционной политики, которую реализуют конкретные региональные власти», — отметил Кабанов.

Член СПЧ также предположил, что потенциальный приток еще 5 миллионов мигрантов в Россию может иметь катастрофические последствия для страны.

Ранее экономист призвал ввести ограничение на использование труда мигрантов.

