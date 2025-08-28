Экономист призвал ввести ограничение на использование труда мигрантов

Представители бизнеса рады нанимать на работу мигрантов, так как это для них очень удобно, убежден председатель Союза «Цифровой мир», экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. С помощью таких сотрудников предприниматели уклоняются от налогов, заявил он Общественной Службе Новостей.

По словам эксперта, проблемы в российской миграционной политике связаны с пробелами в законодательстве и его исполнением. Большинство иностранных граждан приезжают, чтобы заработать и перевезти семью, и многие компании охотно их принимают, руководствуясь своей выгодой, считает специалист.

«Для бизнеса мигранты очень удобны тем, что люди с внешними паспортами нужны для уклонения от налогов, в коррупционных целях, для вывода средств за границу», — заявил Корнеев.

Для решения проблем в сфере миграции он призвал ввести ограничение на использование труда иностранных граждан на определенных должностях. По мнению экономиста, необходимо составить список занятий или профессий, трудиться на которых можно будет только по ТК РФ.

До этого депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев заявил, что, несмотря на запрет мигрантам работать в отдельных отраслях (такси, службы доставки), они находят лазейки. В частности, они могут оформить патент на другой вид деятельности, а затем устроиться на работу в такси по документам другого человека. Ответственность за это должны нести юрлица, нанимающие таких мигрантов – их следует за это штрафовать, убежден депутат.

Ранее сообщалось, что в России появятся методички по работе с детьми мигрантов.