Психиатр объяснил, в каких случаях забота о себе перерастает в ипохондрию

Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Переживания за свое здоровье – это норма для человека при попадании в ситуацию, угрожающую его состоянию. Но сегодня люди начинают все чаще слишком трепетно относиться к своему здоровью, а число ипохондриков увеличивается из-за повышенной осведомленности о болезнях и роста помешанных фанатов ЗОЖ, заявил НСН завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Андрей Шмилович.

«Тревога за свое здоровье может быть уместной в тех ситуациях, когда существуют реальные угрозы для здоровья. Например, эпидемия, экологическая катастрофа в том месте, где проживает человек. Грань между нормой и патологией, как и в остальных вопросах психиатрии, весьма размыта», — отметил психиатр.

По его словам, тревогу должны вызывать случаи, когда внимание психики полностью переключается с счастливого движения к удовольствию на постоянные ипохондрические размышления. С такими проблемами уже должны разбираться психотерапевты, причем может понадобиться даже медикаментозная помощь, подчеркнул Шмилович.

В целом сегодня в психиатрии есть понятие ипохондрического синдрома как обсесии, в числе которых, например, кардиофагия - боязнь инфаркта. А также есть ипохондрический бред – более серьезное состояние, которое требует экстренной помощи психиатра. Кроме того, распространение в последнее время получила моральная ипохондрия на фоне роста числа фанатичных последователей здорового образа жизни, отметил специалист.

«Я не вижу в этом ужаса, но объясняю это растущим уровнем медицинских знаний. Это объясняется развитием технологий и искусственного интеллекта», — заключил психиатр.

До этого врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что ипохондрия, которая характеризуется повышенной тревожностью о своем здоровье и навязчивым поиском заболеваний, может возникать как следствие других расстройств психики, например, депрессии, генерализованного тревожного расстройства или хронических стрессов. Кроме того, она может возникать в результате перенесения тяжелого заболевания и страха повторения этой ситуации, а также вследствие болезни родственника или друга. По ее словам, такие люди склонны преувеличивать проблемы со здоровьем и катастрофизировать их, часто ходят к врачу, социально изолируются от других членов семьи и могут проявлять повышенную агрессию к тем, кто не разделяет их страхов.

Ранее россиян предупредили о вреде «гугления» симптомов болезней.

