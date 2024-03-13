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Врач рассказала о причинах возникновения ипохондрии

Врач Крашкина: ипохондрия может возникнуть из-за хронических стрессов

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Shutterstock

Ипохондрия, которая характеризуется повышенной тревожностью о своем здоровье и навязчивым поиском заболеваний, может возникать как следствие других расстройств психики, например, депрессии, генерализованного тревожного расстройства или хронических стрессов. Об этом Life рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

Кроме того, она может возникать в результате перенесения тяжелого заболевания и страха повторения этой ситуации, а также вследствие болезни родственника или друга, уточнила эксперт. По ее словам, такие люди склонны преувеличивать проблемы со здоровьем и катастрофизировать их, часто ходят к врачу, социально изолируются от других членов семьи и могут проявлять повышенную агрессию к тем, кто не разделяет их страхов.

«При общении с таким человеком важно не пренебрегать его страхами, не злиться на него. Больной и сам часто не понимает иррациональность своих убеждений. И если после всех диагностических процедур и исключения органической патологии у близкого остался страх за здоровье, а диагноз так и не поставлен, то стоит посетить врача-психотерапевта, который подберет соответствующее лечение. С большой долей вероятности соматические проявления болезней пройдут», — отметила Крашкина.

Ирландский невролог Сюзанна О'Салливан до этого рассказала, что психосоматические заболевания не являются следствием ипохондрии. Специалист объяснила, что распространенное выражение «все болезни начинаются в голове» создает неправильное представление о психосоматических расстройствах.

Ранее врачи приняли симптомы рака яичника у жительницы Британии за ипохондрию.

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