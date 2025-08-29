На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спрос на такси с детскими креслами вырастет в День знаний

В Яндекс Go прогнозируют рост поездок с детьми на 20-25% утром 1 сентября
Studio113/Shutterstock/FOTODOM

В День знаний значительно вырастет число заказов такси с детскими удерживающими устройствами (ДУУ). Таким прогнозом поделились аналитики Яндекс Go.

По их оценкам, спрос может увеличиться на 20–25% уже утром 1 сентября, когда семьи отправятся на школьные линейки.

Специалисты компании считают, что пик заказов ожидается в промежутке с 7 до 9 утра, а затем спрос стабилизируется к 10:00 — времени начала праздничных мероприятий. В среднем количество поездок вырастет на 11% по сравнению с началом предыдущей недели. В отдельных районах рост может достигнуть 20–25%.

В сервисе подчеркнули, что базовые тарифы останутся неизменными, однако в периоды повышенного спроса может включиться повышающий коэффициент. Он временно срабатывает во время большого наплыва заказов, когда водителей не хватает. Чтобы избежать дополнительных расходов, эксперты рекомендуют заказывать машину на 10–15 минут раньше или позже ровных часов, например, в 7:45 вместо 8:00.

В настоящее время поездки с детьми доступны в тарифе «Детский» или в других тарифах при выборе опции «Детское кресло» или «Свое кресло». Всего с января этого года через сервис совершено 48,5 млн таких поездок.

По данным сервиса, число водителей, оснащенных детскими креслами, люльками и бустерами, за год выросло на 34%. Однако в праздник часть из них могут заняться перевозкой своих детей в школу. Для мотивации водителей сервис запускает ежегодную акцию удвоения чаевых в День знаний.

Отмечается, что в прошлом году в ходе акции пассажиры оставили чаевых в четыре раза больше, чем в любой другой день месяца, а благодаря удвоению водители получили вознаграждение в восемь раз выше обычного.

В сервисе подчеркнули, что поездки с детьми выполняют только водители, прошедшие дополнительное обучение и имеющие среднюю оценку 4,95. Они умеют правильно устанавливать и регулировать детские кресла, взаимодействовать с родителями и адекватно реагировать на поведение маленьких пассажиров.

