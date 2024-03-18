Психолог рассказала, можно ли проводить все выходные в постели

Американский психолог Катрина Остмейер рассказала, что слишком длительный пассивный отдых в постели с телефоном в руках может стать причиной усиления симптомов депрессии и тревоги. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что стремление иногда отдохнуть в одиночестве не представляет опасности для психического здоровья. Тем не менее, если у человека возникает потребность проводить таким образом каждые выходные — это может быть признаком усиления избегающего поведения. Это особый тип поведенческой реакции, который люди осознанно или неосознанно используют, чтобы отвлечься от трудных мыслей, чувств и ситуаций, которые являются для них неприятными или угрожающими.

Психолог Остмейер объяснила, что зачастую люди комбинируют отдых в кровати с длительным использованием мобильных телефонов, что может создавать дополнительную психологическую нагрузку и способствовать обострению симптомов тревоги и депрессии. Также нежелание выходить на улицу и отдыхать активно может свидетельствовать о высоком уровне стресса, который человек испытывает на регулярной основе. Самоизоляция в этом случае сопровождается апатией и эмоциональным оцепенением.

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