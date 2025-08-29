Бензиловый спирт в лекарствах вызвал опасения ученых

Бензиловый спирт выбран как наиболее перспективный растворитель для доставки лекарств в организм человека. Об этом свидетельствуют данные исследования австрийских ученых из Инсбрукского университета имени Леопольда Франца, опубликованного на SSRN.com.

Вещество широко применяется в производстве лекарств и косметики, однако ранние исследования вызывают серьезные опасения при его использовании. Хотя оно обеспечивает стабильность препаратов, оно также может вызывать аллергические реакции и оказывать токсическое воздействие при накоплении в организме.

Первые сигналы о вреде бензилового спирта появились почти 40 лет назад. Исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, показало, что его применение в растворах для внутрисосудистого промывания вызывает неврологические отклонения и даже смерть у недоношенных младенцев. В США использование бензилового спирта в педиатрии строго запрещено. В России ограничения менее жесткие: его применение разрешено только в определенных случаях, за исключением препаратов для новорожденных.

Особую группу риска составляют беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями, включая сосудистые проблемы, аллергии, ожирение и нарушения обмена веществ. В International Journal of Emergency Medicine описан случай тяжелого отравления парами бензилового спирта, который привел к коме и параличу кишечника. Авторы исследования подчеркивают, что постоянное введение препаратов с этим компонентом может увеличивать его концентрацию в крови, вызывая синдром удушья.

Профессор Марк Уилсон из Центра токсикологических исследований (США) в одном из своих интервью заявляет, что бензиловый спирт — это классический пример того, как полезное в малых дозах вещество превращается в опасный токсин при неправильном использовании.

FDA и британские СМИ также обращают внимание на проблему. Например, популярный препарат Mounjaro KwikPen, предназначенный для борьбы с ожирением, содержит бензиловый спирт. Пациенты жалуются на недостаточное информирование о связанных с ним рисках.

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Лариса Зорина обратила внимание на накопительный эффект бензилового спирта. По ее словам, он может накапливаться в организме, а при длительном приеме бензиловый спирт может вызвать метаболический ацидоз — состояние, при котором повышается кислотность организма, что может привести даже к летальному исходу.

«Данные о воздействии бензилового спирта, которые приводят производители лекарств, как правило, характерны для здоровых людей. Инновации позволяют уйти от использования данного консерванта. Решением становится выпуск «однодозовых» лекарственных форм. Они используются одномоментно», — добавила она.