Певица Юта рассказала о проявлениях русофобии на Украине в начале 1980-х

Певица Юта (Анна Китаева), заслуженная артистка России и Чеченской Республики, художественный советник Министерства обороны, актриса Театра Российской Армии рассказала, что в детстве столкнулась с проявлениями русофобии в украинской Виннице, куда ее семья переехала из Свердловска в начале 1980-х. Об этом она сообщила в новое киноинтервью «Откровенно с Татаркой» популярного блогера Лилии Абрамовой (Татарки FM).

По словам певицы, первое, с чем она столкнулась в детском саду – с ней не хотели разговаривать.

«В какой-то момент меня назвали русской свиньей. Я пришла к маме и говорю: «Мама, а вот так и так». Она странно улыбнулась, успокоила меня... Потом я узнала, что ей на работе тоже не были рады, потому что она русская», — рассказала артистка.

Она призналась, что этот эпизод 1984 года стал для нее «холодным душем» — первым столкновением с ненавистью к русским.

Также артистка в ходе интервью рассказала о своем сотрудничестве с Министерством обороны России, помощи ветеранам СВО и членам их семей и роли творчества в военных успехах России.

«У нас самая сильная в мире армия. Наши воины восхищают. Вот этим вдохновением здесь все пропитано», — отметила певица.

Она считает, что некоторые артисты сознательно путают гражданскую позицию и погружение в политику. «Потому что принято считать, что артист должен быть вне политики. И если это молодой, неопытный артист, он может подумать, что быть вне политики — значит не выражать свою гражданскую позицию», — полагает Юта.

Кроме того, певица рассказала о непростом профессиональном выборе — построить карьеру в США или остаться в России. Несмотря на перспективы стать англоязычной звездой и активную поддержку отца, артистка осознанно выбрала Россию, объяснив это глубокой культурной и духовной связью с Родиной. «Все это чужое. Как накладные ногти — они могут быть красивыми, но не своими. Так и США, эта культура — они мне чужды», — резюмировала артистка.