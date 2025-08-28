На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд заключил под стражу топ-менеджеров НМИЦ имени Мешалкина

Суд в Москве арестовал менеджеров НМИЦ Мешалкина на два месяца по делу о взятках
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца гендиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина Александра Чернявского и его заместителя Артема Пухальского по делу о взятках. Об сообщили ТАСС в суде.

О задержании том-менеджеров новосибирского НМИЦ стало известно 27 августа. Известно, что мужчин обвиняют в получении особо крупных взяток. После задержания обоих этапировали в Москву для проведения суда.

Следствие считает, что представители руководства клиники вступили в сговор с предпринимателями, которым помогали заключать государственные контракты на поставку оборудования и материалов в медицинское учреждение. Взамен бизнесмены предоставляли им денежные средства.

По информации ТАСС, сотрудники правоохранительных органов при задержании Чернявского и Пухальского конфисковали слитки золота, десятки миллионов рублей наличными и коллекцию дорогих часов. Сообщалось, что найденные деньги были представлены российскими рублями, евро и американскими долларами.

Ранее бывшего главврача онкодиспансера в Удмуртии задержали по делу о взятках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами