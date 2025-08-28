Суд заключил под стражу топ-менеджеров НМИЦ имени Мешалкина

Суд в Москве арестовал менеджеров НМИЦ Мешалкина на два месяца по делу о взятках

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца гендиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина Александра Чернявского и его заместителя Артема Пухальского по делу о взятках. Об сообщили ТАСС в суде.

О задержании том-менеджеров новосибирского НМИЦ стало известно 27 августа. Известно, что мужчин обвиняют в получении особо крупных взяток. После задержания обоих этапировали в Москву для проведения суда.

Следствие считает, что представители руководства клиники вступили в сговор с предпринимателями, которым помогали заключать государственные контракты на поставку оборудования и материалов в медицинское учреждение. Взамен бизнесмены предоставляли им денежные средства.

По информации ТАСС, сотрудники правоохранительных органов при задержании Чернявского и Пухальского конфисковали слитки золота, десятки миллионов рублей наличными и коллекцию дорогих часов. Сообщалось, что найденные деньги были представлены российскими рублями, евро и американскими долларами.

