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Бывшего главврача онкодиспансера в Удмуртии задержали по делу о взятках

Udm-info: экс-главврача республиканского онкодиспансера Удмуртии задержали
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Виктор Заварзин/VK

Бывшего главного врача республиканского онкодиспансера Удмуртии Виктора Заварзина задержали по делу о крупных взятках от поставщиков. Об этом пишет Udm-info.

По данным следствия, мужчина за крупные взятки лоббировал интересы коммерческих фирм при заключении договоров на закупки медицинского оборудования. Он был помещен в изолятор временного содержания.

Заварзин занимал пост главного врача регионального онкодиспансера в Удмуртии с 2022 года. Сейчас эту должность занимает Алексей Иванов.

До этого главу минздрава Камчатки сняли с поста после вспышки гепатита в онкодиспансере.

18 января сообщалось, что не менее 36 пациентов краевого онкодиспансера заразились вирусными гепатитами B и C в острой форме из-за нарушения санитарно-гигиенических норм в медицинском учреждении. По предварительной информации, заражение происходило при введении контрастирующего вещества в кабинете компьютерной томографии онкодиспансера.

Петропавловск-Камчатский городской суд постановил закрыть этот кабинет на месяц.

Ранее обвиняемый в коррупции экс-глава минздрава Иркутской области попросился на СВО

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