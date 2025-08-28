Петербургская школьница попала в больницу после соития со взрослым избранником

В Петербурге школьница попала в больницу после соития со взрослым избранником

В Петербурге 15-летняя девушка оказалась в больнице после близких отношений с 20-летним избранником. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в Выборгском районе 30 июля. Школьница поступила в детскую больницу с жалобами на недомогание. Медики по результатам осмотра установили, что причиной проблем стала ранняя половая жизнь.

27 августа сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался взрослый безработный петербуржец. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ — половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Он находится под подпиской о невыезде. В январе этого года он уже привлекался к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

