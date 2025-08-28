На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербургская школьница попала в больницу после соития со взрослым избранником

В Петербурге школьница попала в больницу после соития со взрослым избранником
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Петербурге 15-летняя девушка оказалась в больнице после близких отношений с 20-летним избранником. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в Выборгском районе 30 июля. Школьница поступила в детскую больницу с жалобами на недомогание. Медики по результатам осмотра установили, что причиной проблем стала ранняя половая жизнь.

27 августа сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался взрослый безработный петербуржец. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ — половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Он находится под подпиской о невыезде. В январе этого года он уже привлекался к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Ранее стало известно, что полиция ищет двух насильников и любовника 13-летней россиянки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами