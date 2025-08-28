На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл на проповеди рассказал о чуде, которое помогло ему стать священником

Патриарх Кирилл признался, что мог и не стать священником
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В день Успения Пресвятой Богородицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что мог и не стать священником «под воздействием определенных светских сил». Однако молитва наставила него на праведный путь. Слова патриарха из проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля, передает РИА Новости.

«В моей жизни было опасное событие, которое могло развернуть эту жизнь в ту сторону, где неизвестно, смог ли бы я когда-то стать священником», – поделился глава РПЦ.

Он уточнил, что накануне «такого возможного разворота» провел долгое время, молясь иконе Скоропослушницы в Александро-Невской лавре Петербурга. По словам патриарха, шансов избежать предстоящих «тяжких и опасных» жизненных обстоятельств было мало. Так как за этими обстоятельствами стояла «сила государства».

«И вот – все произошло так, как я просил у Царицы Небесной», – рассказал о чуде молитвы патриарх Московский и всея Руси.

28 августа Русская православная церковь отмечает один из важнейших двунадесятых праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Этот день символизирует окончание земной жизни Богоматери и занимает особое место в церковном календаре. Он является последним из двенадцати главных праздников, входящих в число двунадесятых, и традиционно отмечается в день, который по новому стилю приходится на 14 сентября.

Ранее верховный муфтий России рассказал, что «готов рвануть» на спецоперацию, если ему составит компанию патриарх Кирилл.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами