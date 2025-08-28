Патриарх Кирилл на проповеди рассказал о чуде, которое помогло ему стать священником

Патриарх Кирилл признался, что мог и не стать священником

В день Успения Пресвятой Богородицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что мог и не стать священником «под воздействием определенных светских сил». Однако молитва наставила него на праведный путь. Слова патриарха из проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля, передает РИА Новости.

«В моей жизни было опасное событие, которое могло развернуть эту жизнь в ту сторону, где неизвестно, смог ли бы я когда-то стать священником», – поделился глава РПЦ.

Он уточнил, что накануне «такого возможного разворота» провел долгое время, молясь иконе Скоропослушницы в Александро-Невской лавре Петербурга. По словам патриарха, шансов избежать предстоящих «тяжких и опасных» жизненных обстоятельств было мало. Так как за этими обстоятельствами стояла «сила государства».

«И вот – все произошло так, как я просил у Царицы Небесной», – рассказал о чуде молитвы патриарх Московский и всея Руси.

28 августа Русская православная церковь отмечает один из важнейших двунадесятых праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Этот день символизирует окончание земной жизни Богоматери и занимает особое место в церковном календаре. Он является последним из двенадцати главных праздников, входящих в число двунадесятых, и традиционно отмечается в день, который по новому стилю приходится на 14 сентября.

Ранее верховный муфтий России рассказал, что «готов рвануть» на спецоперацию, если ему составит компанию патриарх Кирилл.