Верховный муфтий РФ заявил, что готов «рвануть» в зону СВО с патриархом

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин выразил готовность поехать в зону проведения специальной военной операции (СВО) вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Если бы поступило предложение стать членом экипажа «КамАЗа», то я бы не отказался проехаться вместе с патриархом Кириллом. Готов рвануть вместе с ним в зону СВО с поддержкой и гуманитарной миссией нашим военнослужащим», — прокомментировал поездку предстоятеля Русской православной церкви Таджуддин.

По его словам, они бы также взяли со собой представителей буддизма и иудаизма и «поочередно рулили» вместе с патриархом.

22 июля патриарх Кирилл посетил научно-технический центр «КамАЗа» в Набережных Челнах, где лично оценил новейшие разработки автозавода. В сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова предстоятель РПЦ совершил тест-драйв по территории центра на грузовом «КамАЗе» и внедорожнике Tank.

Ранее патриарх Кирилл освятил камень в основании собора в Татарстане.