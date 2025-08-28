На Кубани женщина пропала после того, как к ней в машину сел незнакомец

На Кубани ищут женщину, которая выехала в Усть-Лабинск и пропала. Об этом сообщает 93.ru.

По словам знакомых, 36-летняя жительница станицы Воронежской неделю назад поехала на рынок на своей машине марки Mazda-3, но в какой-то момент перестала выходить на связь.

Очевидцы сообщили, что видели рядом с машиной пропавшей неизвестного мужчину.

«К ней в машину подсел неизвестный мужик и, видимо, вынудил ее ехать в сторону автовокзала», – рассказал один из них.

Позже сотрудники правоохранительных органов вышли на 51-летнего местного жителя, который, как они полагают, причастен к произошедшему.

Спустя время волонтеры обнаружили машину мужчины, внутри, как рассказали свидетели, были лопата и колесо от автомобиля марки Mazda. На данный момент местный житель находится в розыске.

Известно, что у пропавшей есть больная мать и дочь, которой из-за проблем со здоровьем также нужен уход. Как полагают близкие, женщина не могла уехать куда-то на длительное время самостоятельно. Рост женщины 145 сантиметров, из-за чего местные СМИ назвали ее «Дюймовочкой».

Ранее в Подмосковье подросток пропал после поездки с незнакомцем.