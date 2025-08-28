На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кубани женщина пропала после того, как к ней в машину сел незнакомец

На Кубани неделю ищут пропавшую 36-летнюю женщину по прозвищу Дюймовочка
true
true
true
close
Depositphotos

На Кубани ищут женщину, которая выехала в Усть-Лабинск и пропала. Об этом сообщает 93.ru.

По словам знакомых, 36-летняя жительница станицы Воронежской неделю назад поехала на рынок на своей машине марки Mazda-3, но в какой-то момент перестала выходить на связь.

Очевидцы сообщили, что видели рядом с машиной пропавшей неизвестного мужчину.

«К ней в машину подсел неизвестный мужик и, видимо, вынудил ее ехать в сторону автовокзала», – рассказал один из них.

Позже сотрудники правоохранительных органов вышли на 51-летнего местного жителя, который, как они полагают, причастен к произошедшему.

Спустя время волонтеры обнаружили машину мужчины, внутри, как рассказали свидетели, были лопата и колесо от автомобиля марки Mazda. На данный момент местный житель находится в розыске.

Известно, что у пропавшей есть больная мать и дочь, которой из-за проблем со здоровьем также нужен уход. Как полагают близкие, женщина не могла уехать куда-то на длительное время самостоятельно. Рост женщины 145 сантиметров, из-за чего местные СМИ назвали ее «Дюймовочкой».

Ранее в Подмосковье подросток пропал после поездки с незнакомцем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами