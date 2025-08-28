На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд оштрафовал горничную за подработку в выходные

CNA: суд в Сингапуре оштрафовал горничную на $10 тыс. за подработку в выходные
true
true
true
close
Shutterstock

Суд в Сингапуре назначил 53-летней горничной штраф в размере $10 тысяч за подработку в выходные, пишет Channel News Asia.

Пидо Эрлинда Окампо, которая работает в Сингапуре с 1994 года и за три десятилетия сменила четырех официальных работодателей, тайно подрабатывала уборщицей в домах двух местных жителей — Сох Ой Бека и Пулака Прасада.

По данным следствия, женщина убирала дома в течение четырех лет, получая таким образом дополнительный доход. При этом закон Сингапура строго запрещает иностранным домашним работникам подрабатывать даже в выходные дни.

Согласно законодательству, за такие нарушения работникам грозят штрафы до $15 тысяч или лишение свободы сроком до двух лет. Наказание предусмотрено также и для тех, кто взял человека на подработку.

В Министерстве трудовых ресурсов подчеркнули, что строгий контроль за трудовой деятельностью иностранцев необходим для защиты прав как работников, так и работодателей.

Ранее женщина в Сингапуре подала в суд на 91-летнюю мать, которая выгнала ее из дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами