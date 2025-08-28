Суд оштрафовал горничную за подработку в выходные

CNA: суд в Сингапуре оштрафовал горничную на $10 тыс. за подработку в выходные

Суд в Сингапуре назначил 53-летней горничной штраф в размере $10 тысяч за подработку в выходные, пишет Channel News Asia.

Пидо Эрлинда Окампо, которая работает в Сингапуре с 1994 года и за три десятилетия сменила четырех официальных работодателей, тайно подрабатывала уборщицей в домах двух местных жителей — Сох Ой Бека и Пулака Прасада.

По данным следствия, женщина убирала дома в течение четырех лет, получая таким образом дополнительный доход. При этом закон Сингапура строго запрещает иностранным домашним работникам подрабатывать даже в выходные дни.

Согласно законодательству, за такие нарушения работникам грозят штрафы до $15 тысяч или лишение свободы сроком до двух лет. Наказание предусмотрено также и для тех, кто взял человека на подработку.

В Министерстве трудовых ресурсов подчеркнули, что строгий контроль за трудовой деятельностью иностранцев необходим для защиты прав как работников, так и работодателей.

Ранее женщина в Сингапуре подала в суд на 91-летнюю мать, которая выгнала ее из дома.