В Сингапуре женщина подала в суд на 91-летнюю мать, которая выгнала ее из дома

Жительница Сингапура, которая прожила 31 год за счет 91-летней матери, подала на родительницу в суд, когда та выгнала ее из дома, и проиграла. Об этом сообщает издание Zaobao.

Согласно материалам дела, женщина жила в квартире родителей, которые владели агентством недвижимости с 1994 года. В 2021 году заявительница подала документы об опеке над 93-летним отцом с деменцией, но в ходе разбирательства выяснила, что опекунство оформил ее брат. Позже у женщины случился конфликт с матерью, и та попросила ее съехать с квартиры, которую она делила с родственниками. Через суд пожилая мать запретила дочери проживать на ее жилплощади: доступ в квартиру остался только у пожилой пары и трех горничных.

Женщина с этим решением не согласилась и попыталась его оспорить. Она утверждала, что имеет право находиться на этой жилплощади, согласно договору, заключенному в 2010 году. Также женщина подала иск о восстановлении права собственности на квартиру, компенсации расходов на проживание в гостинице и компенсации морального вреда. Она обвинила брата в том, что он оказал давление сначала на отца, а затем и пожилую мать, чтобы в последствии заполучить недвижимость себе.

Суд счел доказательства заявительницы недостаточными, чтобы вынести решение в ее пользу, и подтвердил запрет на проживание в квартире родителей.

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