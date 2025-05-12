Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина подала в суд на 91-летнюю мать, которая выгнала ее из дома

В Сингапуре женщина подала в суд на 91-летнюю мать, которая выгнала ее из дома
close
Shutterstock

Жительница Сингапура, которая прожила 31 год за счет 91-летней матери, подала на родительницу в суд, когда та выгнала ее из дома, и проиграла. Об этом сообщает издание Zaobao.

Согласно материалам дела, женщина жила в квартире родителей, которые владели агентством недвижимости с 1994 года. В 2021 году заявительница подала документы об опеке над 93-летним отцом с деменцией, но в ходе разбирательства выяснила, что опекунство оформил ее брат. Позже у женщины случился конфликт с матерью, и та попросила ее съехать с квартиры, которую она делила с родственниками. Через суд пожилая мать запретила дочери проживать на ее жилплощади: доступ в квартиру остался только у пожилой пары и трех горничных.

Женщина с этим решением не согласилась и попыталась его оспорить. Она утверждала, что имеет право находиться на этой жилплощади, согласно договору, заключенному в 2010 году. Также женщина подала иск о восстановлении права собственности на квартиру, компенсации расходов на проживание в гостинице и компенсации морального вреда. Она обвинила брата в том, что он оказал давление сначала на отца, а затем и пожилую мать, чтобы в последствии заполучить недвижимость себе.

Суд счел доказательства заявительницы недостаточными, чтобы вынести решение в ее пользу, и подтвердил запрет на проживание в квартире родителей.

Ранее московский пенсионер лишился квартиры и 14 млн рублей из-за мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами