На Сахалине обнаружили грибников, которые провели в лесу пять дней

На Сахалине нашли четверых человек, потерявшихся в лесу во время сбора дикоросов
ГУ МЧС России по Сахалинской области

Спасатели помогли жителям Сахалина выбраться из леса, в котором они заблудились. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Компания из четверых человек, среди которых был один несовершеннолетний, отправилась собирать дикоросы, но найти дорогу назад грибники самостоятельно не смогли. Вернуться домой им помогли спасатели.

«Искали 25 сотрудников и шесть единиц техники, включая кинологический расчет и беспилотники», – сообщается в публикации.

Чтобы отыскать людей, специалисты обследовали 12 километров. Для поисков привлекали вертолет Ми-8.

По данным Telegram-канала «112», сахалинцы находились в лесу пять дней. Предположительно, они пришли за местной ягодой красникой.

Отмечается, что на этой территории люди теряются каждый год.

До этого в Красноярском крае спасли 90-летнего грибника, отправившегося за грибами. Он поехал в лес со знакомой, но, когда они закончили, заметил немного несобранных грибов и пошел за ними.

Спустя время он к женщине не вышел, поэтому она обратилась в МЧС. Его нашли в трех километрах от места пропажи.

Ранее в лесах Кузбасса пропали восемь грибников.

