Суд арестовал суда рыболовецкого колхоза «Восток-1» и запретил добычу рыбы

Арбитражный суд Приморского края запретил эксплуатацию судов компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» на время рассмотрения иска Генеральной прокуратуры на 37 млрд рублей. Документ опубликован на сайте суда.

Запрет распространяется на капитанов, доверенных и уполномоченных лиц акционерного общества «Рыболовецкий колхоз «Восток-1». Также суд запретил рыбколхозу осуществлять добычу водных биологических ресурсов в рамках оспариваемых договоров.

В публикации утверждается, что на все имущество физлиц, являющихся ответчиками по иску, был наложен арест.

26 августа Генпрокуратура России подала в арбитражный суд Приморского края иск на взыскание с владивостокского АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» и его контролирующих лиц более 37,6 млрд рублей компенсации вреда биоресурсам. Уточняется, что иск еще не принят к рассмотрению. Ответчиками также указаны четыре физлица, три компании и шесть членов семьи Шегнагаевых, которые являются бывшими и нынешними акционерами колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева. Его прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия.

Ранее Росрыболовство потребовало отозвать квоты на вылов у приморского рыболовецкого колхоза «Восток-1».