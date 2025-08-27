Росрыболовство требует отозвать квоты на вылов у приморского рыболовецкого колхоза

Росрыболовство подало в Арбитражный суд Приморского края иск к рыболовецкому колхозу «Восток-1» о досрочном отмене квот на вылов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Речь в иске идет о промышленной добыче биоресурсов во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне, а также в Каспийском море. Как уточнили в суде, причиной досрочного расторжения договора о вылове стало невыполнение обязательств по освоению квоты.

Накануне Генпрокуратура России подала в арбитражный суд Приморского края иск на взыскание с владивостокского АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» и его контролирующих лиц более 37,6 млрд рублей компенсации вреда биоресурсам. Уточняется, что иск еще не принят к рассмотрению. Ответчиками также указаны четыре физлица, три компании и шесть членов семьи Шегнагаевых, которые являются бывшими и нынешними акционерами колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева. Его прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия.

В прокуратуре считают, что ответчики — это группа лиц с участием иностранных инвесторов, которые незаконно установили контроль над предприятием, имеющим стратегическое значение для России. Добывая рыбу и краба в нарушение закона, рыболовецкий колхоз причинил ущерб водным биоресурсам. Также Генпрокуратура просит арбитражный суд арестовать имущество компании, включая принадлежащие ей суда, активы его бенефициара, бывших и нынешних акционеров.

Ранее Генпрокуратура потребовала изъять активы владельца «Кириешек» и «Яшкино».