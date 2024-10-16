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Военный самолет США рухнул у вулкана по время учебного полета

Seattle Times: самолет EA-18G Growler США рухнул во время учебного полета

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Reuters

В Соединенных Штатах потерпел крушение истребитель военно-морского флота (ВМФ) США EA-18G Growler. Подробности сообщила газета Seattle Times.

«Два летчика пропали без вести во вторник после того, как самолет ВМФ США EA-18G Growler потерпел крушение к востоку от вулкана Рейнир во время обычного учебного полета», — говорится в материале.

На место крушения направили вертолет для поисков. Причины аварии устанавливаются.

Известно, что истребитель закреплен за базой ВМФ Уидби-Айленд и входит в 130-ю радиоэлектронную штурмовую эскадрилью. Стоимость воздушной машины составляет $67 млн.

В сентябре в США назвали причину падения F-16 над Желтым морем в декабре 2023 года. Самолет был приписан к восьмому истребительному полку южнокорейской авиабазы Кунсан.

Специалисты выявили неисправность GPS-системы на борту. Именно она стала причиной поломки основных навигационных и пилотажных приборов. Когда пилот направил истребитель через облака, это привело к утрате горизонтального ориентирования. Поскольку случились дезориентация в пространстве и потеря высоты, пилот решил катапультироваться.

Ранее в Якутии возбудили дело по факту крушения самолета Ан-3.

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