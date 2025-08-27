В Дагестане подросток не выжил, отказавшись от госпитализации за деньги

В Дагестане 15-летний подросток не выжил после отказа от госпитализации, за которую медики потребовали денег. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Все началось с того, что 15-летний мальчик обратился в травмпункт с опухшей рукой, предположительно, из-за укуса насекомого. По данным Telegram-канала, хирург без осмотра и рентгена диагностировал закрытый перелом. Уже в центральной районной больнице рентген показал ушиб, школьнику назначили компрессы. Однако боль не проходила и обезболивающие препараты не помогали.

К подростку, состояние которого не улучшалось, приехали медики — они попросили деньги за госпитализацию школьника. Не получив их, врачи отказали в госпитализации. Через семь дней у подростка началось заражение крови.

Мальчика направили на лечение в Ставрополь, где ему провели операцию по удалению гноя, однако у него развился сепсис, и сердце остановилось. Спасти подростка не удалось. Родственники юноши требуют возбуждения уголовного дела.

