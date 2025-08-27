В СПЧ назвали провокацией установку десятков тысяч камер, определяющих национальность

Россияне не должны подвергаться дискриминации ни по каким признакам, особенно по национальным, заявила в беседе с «Газетой.Ru» член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Так правозащитница отреагировала на информацию о том, что в Санкт-Петербурге заработали уличные камеры, которые могут определять национальную группу человека. Глава СПЧ Валерий Фадеев называл эту инициативу «унижающей человеческое достоинство».

«Судя по всему, этот случай будет разбираться на заседании профильной комиссии СПЧ. Ну а Валерий Фадеев сказал, наверное, то, с чем не может не согласиться ни один правозащитник. Конечно, никаких национальных признаков в таких случаях быть не должно. У нас многонациональная страна. Огромное количество людей, которые относят себя к разным нациям, которые отличаются и по цвету кожи, и по разрезу глаз, живут на территории нашей огромной страны, и никто из них не должен подвергаться дискриминации ни по каким признакам, особенно по национальным. Это прописано в Конституции. Это прописано в целом ряде законов, которые никто не отменял. И все заявления о том, что камеры будут определять, к какой национальной группе относится человек, выглядят странно. Они выглядят провокационно. Возникает логичный вопрос, а что дальше? Вот они определили, что человек относится к такой-то национальной группе, и что, он автоматически признается, что он виновен в чем? В том, что он относится к этой группе. А в принципе, зачем такая сегрегация, к чему она может привести? На мой взгляд, ни к чему хорошему», — сказала Меркачева.

Определение национальностей с помощью уличных камер в Санкт-Петербурге обсуждали еще в феврале 2025 года. Функцию анонсировали на заседании правительства — тогда речь шла о 8 тысячах камер. Инициаторы заявляли, что с помощью камер полиция сможет отслеживать скопления мигрантов.

Новый функционал камеры наблюдения получили в марте. Как рассказал изданию «Ротонда» замглавы комитета по информатизации Игорь Никонов, определять национальную принадлежность теперь могут около половины установленных в городе устройств — это около 50 тысяч камер. По словам чиновника, благодаря новой функции полицейские, например, вычисляют «резиновые» квартиры.

Ранее в Кисловодске ИИ начал по камерам выявлять преступников и потерявшихся людей.