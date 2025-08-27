На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Иркутской области полуторагодовалый ребенок выпал из окна, пока мать спала

В Усолье-Сибирском полуторагодовалый ребенок выпал из окна и попал в больницу
СУ СК РФ по Иркутской области

В Усолье-Сибирском беспечность матери едва не привела к трагедии: ребенок женщины выпал из окна четвертого этажа, пока она спала. В обстоятельствах инцидента разбирается следственное управление СК по Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошел 24 августа в доме по улице Карла Либкнехта. По предварительной информации, полуторагодовалый мальчик забрался по батарее на подоконник, пока его родительница отдыхала, открыл окно и выпал.

Ребенок получил травмы, его госпитализировали в местную больницу. Информация о его состоянии не уточняется.

В ведомстве уточнили, что проводят доследственную проверку.

Ранее сообщалось об аналогичном случае в Уфе: там из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок.

