В Уфе годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Башкирии ребенок выжил после падения из окна
Shutterstock

В Уфе годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа вместе с москитной сеткой. Об этом сообщает городское управление гражданской защиты.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Рихарда Зорге, из открытого окна выпал годовалый ребенок. Пострадавший выжил, он госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны.

По предварительной информации, в момент произошедшего малолетний находился дома вместе с родителями, облокотился на москитную сетку и упал с высоты.

До этого в Москве пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Чертановская. Пятилетний мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и упал с высоты девятого этажа. Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

Ранее в Йошкар-Оле годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа.

