Ветеринары назвали странные поступки кошки, которые должны насторожить

Pravda.Ru: утрата интереса к игрушкам у кошек может говорить о депрессии

Утрата интереса к игрушкам со стороны кошек выступает тревожным сигналом, это может указывать на наличие скуки или депрессии. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Кроме того, насторожить должно то, что всегда «разговорчивая» кошка замолкает или, наоборот, начинает громко и часто мяукать без видимой причины. Так животные могут просить внимания или показывать, что им больно. К опасным сигналам эксперты отнесли изменения в поведении, например, навязчивость или отстраненность, нежелание пользоваться лотком, а также выбор неестественного места для сна. Это может быть способом справиться с тревогой.

«Если ваш спокойный кот вдруг начинает крушить кашпо, драть мебель или залезать туда, где раньше не бывал — он, возможно, так борется со стрессом или пытается привлечь ваше внимание», — добавили в сообщении.

Ветеринар Антон Моднов до этого говорил, что снижение стресса поможет кошкам прожить долгую, комфортную и здоровую жизнь, поскольку это главный фактор долголетия. Он также посоветовал обустроить в доме укрытия, лазалки и приобрести игрушки.

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