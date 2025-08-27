На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестованному по делу о «Северных потоках» украинцу грозит 15 лет в Германии

в Италии Кузнецову грозит до 15 лет за подрывы «Северных потоков»
close
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по делу о подрыве газопроводов «Северный поток», в случае экстрадиции в Германию грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом говорится в международном ордере на арест, попавшем в распоряжение РИА Новости.

Согласно документу, украинцу предъявлены три обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий.

49-летнего Кузнецова задержали 21 августа в провинции Римини по запросу немецкой прокуратуры. Мужчина приехал в Италию с семьей на отдых. 22 августа суд Болоньи подтвердил его арест и назначил следующее заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи он отказался и сейчас находится в тюрьме Римини.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Немецкий журнал Der Spiegel утверждает, что у Кузнецова нашли два загранпаспорта на разные имена. Издание допустило, что Киев таким образом хотел скрыть личность диверсанта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно число взорвавших «Северные потоки» диверсантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами