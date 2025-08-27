Арестованному по делу о «Северных потоках» украинцу грозит 15 лет в Германии

в Италии Кузнецову грозит до 15 лет за подрывы «Северных потоков»

Гражданину Украины Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по делу о подрыве газопроводов «Северный поток», в случае экстрадиции в Германию грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом говорится в международном ордере на арест, попавшем в распоряжение РИА Новости.

Согласно документу, украинцу предъявлены три обвинения: антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий.

49-летнего Кузнецова задержали 21 августа в провинции Римини по запросу немецкой прокуратуры. Мужчина приехал в Италию с семьей на отдых. 22 августа суд Болоньи подтвердил его арест и назначил следующее заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи он отказался и сейчас находится в тюрьме Римини.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Немецкий журнал Der Spiegel утверждает, что у Кузнецова нашли два загранпаспорта на разные имена. Издание допустило, что Киев таким образом хотел скрыть личность диверсанта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно число взорвавших «Северные потоки» диверсантов.