Стало известно число взорвавших «Северные потоки» диверсантов

РИА Новости: «Северные потоки» взорвала группа из семи диверсантов
РИА Новости

В группу диверсантов, которая в 2022 году, предположительно, взорвала газопроводы «Северный поток» в Балтийском море, входило семь человек. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

В Европейском ордере на арест отмечается, что арестованный в Италии по запросу ФРГ гражданин Украины Сергей Кузнецов координировал всю диверсионную операцию и руководил группой, которая состояла из капитана парусной яхты, четырех водолазов и взрывотехника. После установки взрывчатки 22 сентября 2022 года участники диверсионной группы вернулись в порт Вик, после чего Кузнецов был вывезен на Украину.

Целью действий Кузнецова и его соучастников в документе названо долговременное прекращение поставок газа из России в Германию.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Ранее Россия выразила недовольство расследованием по делу о «Северных потоках».

