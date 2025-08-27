В Курганской области женщина уснула за рулем и протаранила грузовик

В Курганской области женщина уснула за рулем и спровоцировала серьезное ДТП

В Курганской области женщина спровоцировала ДТП, заснув за рулем. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 195-м километре автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган. По предварительной информации, женщина заснула, из-за чего выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

На кадрах с места заметно, что передняя часть машины первой участницы аварии полностью снесена, на проезжей части разбросаны детали. Получил ли повреждения грузовик, не уточняется.

В результате пострадала уснувшая женщина, спасти ее медикам не удалось.

«Кроме этого, пострадала пассажир легкового автомобиля (женщина 1979 года рождения), с травмами госпитализирована», – сообщается в публикации.

Информация о ее травмах и состоянии не уточняется.

На данный момент сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД напомнили, что управлять машиной в состоянии усталости опасно, это приводит к авариям.

