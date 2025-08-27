На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курганской области женщина уснула за рулем и протаранила грузовик

В Курганской области женщина уснула за рулем и спровоцировала серьезное ДТП
true
true
true

В Курганской области женщина спровоцировала ДТП, заснув за рулем. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 195-м километре автодороги ЕкатеринбургШадринскКурган. По предварительной информации, женщина заснула, из-за чего выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

На кадрах с места заметно, что передняя часть машины первой участницы аварии полностью снесена, на проезжей части разбросаны детали. Получил ли повреждения грузовик, не уточняется.

В результате пострадала уснувшая женщина, спасти ее медикам не удалось.

«Кроме этого, пострадала пассажир легкового автомобиля (женщина 1979 года рождения), с травмами госпитализирована», – сообщается в публикации.

Информация о ее травмах и состоянии не уточняется.

На данный момент сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД напомнили, что управлять машиной в состоянии усталости опасно, это приводит к авариям.

Ранее в Татарстане мужчина выбежал на рельсы и попал под трамвай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами