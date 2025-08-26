На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане мужчина выбежал на рельсы и попал под трамвай

В Казани трамвай сбил пешехода, мужчина не выжил
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Казани сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии с участием пешехода. Об этом сообщает «Татар-Информ».

Инцидент произошел на проспекте Ямашева. По данным издания, мужчина переходил дорогу в непредназначенном для этого месте и попал под колеса трамвая. В результате нарушитель ПДД получил серьезные повреждения, спасти его не удалось.

Как сообщает Mash Iptash, вечером пешеход якобы резко выбежал на рельсы. Водитель не заметил пострадавшего и не смог затормозить.

На данный момент полиция выясняет личность мужчины и обстоятельства ДТП.

До этого в Петербурге молодой человек попал в больницу после столкновения с трамваем. По данным Telegram-каналов, юноша вышел из другого состава и шел к рельсам, но внезапно его сбил трамвай, который ехал на высокой скорости.

Серьезных травм школьник не получил. Ему оказали всю необходимую помощь и оставили в больнице на два дня для дополнительных исследований.

Ранее в Петербурге трамвай наехал на пенсионерку на Кронштадтской площади.

