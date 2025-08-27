Россиянам рассказали о самых востребованных профессиях

На российском рынке труда возник дефицит кадров практически на всех уровнях, наиболее востребованные профессии среди компаний — водители и администраторы. Об этом заявила в интервью «Известиям» директор по исследованиям компании Headhunter Мария Игнатова.

По ее словам, на платформе за месяц было опубликовано свыше 62 тыс. вакансий для водителей, свыше 60 тыс. для клиентских менеджеров, около 16 тыс. для врачей и более 11 тыс. для преподавателей. В свою очередь, потребности соискателей во многом совпадают с запросами работодателя.

«Например, за последний месяц искали работу в качестве водителей более 243 тыс. россиян, более 316 тыс. — администраторов, более 560 тыс. соискателей претендовали на работу в качестве менеджеров по продажам, более 164 тыс. резюме разместили продавцы-кассиры», — сказала она.

При этом, она подчеркнула, что между интересами двух сторон возникло несоответствие. В частности, вошедшая в двадцатку наиболее привлекательных для граждан профессия программиста (свыше 200 тыс. размещенных резюме) не появилась в аналогичном списке компаний. Игнатова отметила, что то же касается. и направлений дизайна, маркетинга, экономики и других.

До этого журнал The New York Times выпустил статью, которая для американцев стала своего рода оглашением диагноза, а для наших людей будет неприятным откровением. Журналисты написали, что для выпускников IT больше нет работы. Сегодня среди выпускников технических колледжей с программистскими специальностями уровень безработицы максимальный за историю этой профессии: 6,1%, который в ближайший год-полтора увеличится до 7,5%.

Ранее россиянам назвали одну из самых высокооплачиваемых профессий.