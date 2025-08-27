На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветврач объяснила, что обязательно должно быть в аптечке для собак

Ветврач Романовская: в аптечке для собак должен быть хлоргексидин и сорбенты
true
true
true
close
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Каждый владелец собаки рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда помощь питомцу нужна здесь и сейчас. На прогулке лапу может поранить стекло, а на даче — произойти расстройство желудка после случайно съеденного кусочка человеческой еды. В такие моменты особенно важно иметь при себе аптечку: маленький набор средств, который способен выиграть время до визита в клинику и значительно облегчить состояние животного, рассказала «Газете.Ru» Виктория Романовская, ветеринарный врач и эксперт бренда Triol.

«В минимальном наборе первой помощи должны быть раствор хлоргексидина 0,05%, марлевые салфетки и самофиксирующиеся бинты для обработки ран и легкой фиксации. В случае пищевого отравления сорбенты помогут смягчить последствия до осмотра у врача. В теплое время года понадобится выкручиватель клещей. Помимо этого, всегда стоит держать при себе небольшой запас антигельминтных средств и препаратов для обработки от эктопаразитов. Также полезен электронный термометр для контроля температуры — ее повышение или падение может быть первым тревожным сигналом», — объяснила она.

Отдельное внимание стоит уделить антигистаминным препаратам: они помогают при укусах насекомых и аллергических реакциях, уменьшают зуд и снижают риск отека. Но выбор конкретного лекарства и дозировка всегда должны обсуждаться с ветеринаром, поскольку для каждой собаки они индивидуальны. Важно помнить, что стандартные средства для людей не работают должным образом на питомцах. Если вы планируете длительную поездку, обязательно заранее проконсультируйтесь с врачом и подберите препараты, которые действительно помогут вашему любимцу.

«Есть и другие позиции, которые подбираются строго по рекомендации врача. Это могут быть препараты для питомцев с хроническими заболеваниями, обезболивающие или специфические средства для щенков и пожилых собак. Неправильный выбор или дозировка «на глаз» могут навредить сильнее, чем отсутствие препарата. Поэтому универсальную базу аптечки можно собрать самостоятельно, а вот дополнительное наполнение лучше формировать вместе с экспертом», — сказала ветврач.

Важно помнить, что аптечка не заменяет профессиональную помощь. Она помогает стабилизировать состояние и не поддаваться панике в случае плохого самочувствия любимца. А если вы выезжаете за город или отправляетесь в путешествие, полезно заранее составить список круглосуточных клиник и телефонов ветеринаров, чтобы в случае тревожных симптомов знать, куда обращаться в новой для вас местности, резюмировала эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать в поездку правильную переноску для питомца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами