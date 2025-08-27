Ветврач объяснила, что обязательно должно быть в аптечке для собак

Каждый владелец собаки рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда помощь питомцу нужна здесь и сейчас. На прогулке лапу может поранить стекло, а на даче — произойти расстройство желудка после случайно съеденного кусочка человеческой еды. В такие моменты особенно важно иметь при себе аптечку: маленький набор средств, который способен выиграть время до визита в клинику и значительно облегчить состояние животного, рассказала «Газете.Ru» Виктория Романовская, ветеринарный врач и эксперт бренда Triol.

«В минимальном наборе первой помощи должны быть раствор хлоргексидина 0,05%, марлевые салфетки и самофиксирующиеся бинты для обработки ран и легкой фиксации. В случае пищевого отравления сорбенты помогут смягчить последствия до осмотра у врача. В теплое время года понадобится выкручиватель клещей. Помимо этого, всегда стоит держать при себе небольшой запас антигельминтных средств и препаратов для обработки от эктопаразитов. Также полезен электронный термометр для контроля температуры — ее повышение или падение может быть первым тревожным сигналом», — объяснила она.

Отдельное внимание стоит уделить антигистаминным препаратам: они помогают при укусах насекомых и аллергических реакциях, уменьшают зуд и снижают риск отека. Но выбор конкретного лекарства и дозировка всегда должны обсуждаться с ветеринаром, поскольку для каждой собаки они индивидуальны. Важно помнить, что стандартные средства для людей не работают должным образом на питомцах. Если вы планируете длительную поездку, обязательно заранее проконсультируйтесь с врачом и подберите препараты, которые действительно помогут вашему любимцу.

«Есть и другие позиции, которые подбираются строго по рекомендации врача. Это могут быть препараты для питомцев с хроническими заболеваниями, обезболивающие или специфические средства для щенков и пожилых собак. Неправильный выбор или дозировка «на глаз» могут навредить сильнее, чем отсутствие препарата. Поэтому универсальную базу аптечки можно собрать самостоятельно, а вот дополнительное наполнение лучше формировать вместе с экспертом», — сказала ветврач.

Важно помнить, что аптечка не заменяет профессиональную помощь. Она помогает стабилизировать состояние и не поддаваться панике в случае плохого самочувствия любимца. А если вы выезжаете за город или отправляетесь в путешествие, полезно заранее составить список круглосуточных клиник и телефонов ветеринаров, чтобы в случае тревожных симптомов знать, куда обращаться в новой для вас местности, резюмировала эксперт.

