Пьяный петербуржец набросился на врача с кулаками за отказ выдать больничный

В Петербурге пьяный мужчина вызвал домой терапевта и набросился на него, когда врач отказался выдавать больничный. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 25 августа в доме №35 по бульвару Новаторов. Медик прибыл по вызову к 54-летнему пациенту, который в нетрезвом состоянии потребовал оформить больничный лист. После отказа хозяин квартиры набросился на врача с кулаками и вытолкал его за дверь — при этом личные вещи терапевта остались внутри, и неудавшийся пациент не дал их забрать.

Прибывшие сотрудники полиции задержали четверых мужчин в возрасте 45, 47, 54 и 72 лет, которые находились в квартире. Все они были доставлены в отдел полиции, где в их отношении составили протоколы по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ. Задержанные помещены в спецприемник. Личные вещи врача были возвращены.

