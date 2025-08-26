На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи

В Бурятии пьяный мужчина напал на фельдшера скорой помощи
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, напавшего на фельдшера, злоумышленник ударил девушку- медика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города, экипаж скорой помощи прибыл по вызову к мужчине, который был без сознания. В момент осмотра пациент пришел в себя и, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, проявил агрессию. Он нанес удар одной из медиков — женщине-фельдшеру.

Сработала тревожная кнопка, установленная в автомобиле. На сигнал оперативно отреагировал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который и задержал нападавшего. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанному 48 лет, он ранее судим и ведет асоциальный образ жизни. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Побои».

Ранее пьяная россиянка устроила скандал в кемеровской больнице из-за очереди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами