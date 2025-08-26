В Бурятии пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, напавшего на фельдшера, злоумышленник ударил девушку- медика. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Октябрьском районе города, экипаж скорой помощи прибыл по вызову к мужчине, который был без сознания. В момент осмотра пациент пришел в себя и, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, проявил агрессию. Он нанес удар одной из медиков — женщине-фельдшеру.

Сработала тревожная кнопка, установленная в автомобиле. На сигнал оперативно отреагировал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который и задержал нападавшего. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанному 48 лет, он ранее судим и ведет асоциальный образ жизни. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины составили административный протокол по статье «Побои».

Ранее пьяная россиянка устроила скандал в кемеровской больнице из-за очереди.