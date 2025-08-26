На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Барнауле неизвестный пытался похитить трехлетнюю девочку с остановки

Shutterstock

В Алтайском крае пьяный мужчина едва не похитил с остановки ребенка на глазах у матери. Об этом сообщается в Telegram-канале Barnaul 22.

О произошедшем рассказала мать девочки. По словам женщины, она стояла с ребенком на остановке в ожидании автобуса. В какой-то момент к ним подошел неизвестный и спросил, как доехать до станции «Динамо».

«Пока я искала транспорт в телефоне, сзади появился другой, явно пьяный, лет 30. Он схватил мою дочь за руку и попытался увести. Я успела вырвать ребенка» — поделилась женщина.

Пьяный незнакомец начал утверждать, что девочка — его дочь, а потом заявил, что перепутал детей. Обратилась ли семья в правоохранительные органы — неизвестно.

До этого в Свердловской области родители отобрали трехлетнюю дочь у пьяного незнакомца, мужчина пытался увести ребенка из игровой комнаты. Полуголый пьяный мужчина схватил ребенка на руки и попытался уйти. По словам матери девочки, нетрезвый незнакомец перепутал ее дочь со своей.

Ранее в Подмосковье отец пытался похитить дочь у бывшей жены.

