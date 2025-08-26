На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«В крови и без одежды»: россиянин из ревности изрезал знакомую ножом

В Юрге 52-летний вахтовик из ревности изрезал знакомую ножом
Shutterstock

В Юрге 52-летний мужчина набросился на 38-летнюю знакомую с ножом, приревновав ее к другому. Нападавшего задержали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.

Инцидент произошел 25 августа. В МВД позвонила местная жительница и рассказала, что в районе остановки на проспекте Победы заметила женщину без одежды, которая была перепачкана кровью. По указанному адресу прибыл патруль. Правоохранители выяснили, что потерпевшая распивала спиртное со знакомым, вернувшимся с вахты. В какой-то момент у собутыльников случился конфликт на почве ревности, и мужчина напал на знакомую с ножом.

«Потерпевшая была госпитализирована в медучреждение с проникающей раной грудной клетки, спины и предплечья», — уточнили в ведомстве.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Благовещенске пьяный мужчина напал на собутыльника с ножом из ревности.

