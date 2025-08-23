На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин приревновал сожительницу к приятелю и ударил его ножом

В Благовещенске пьяный мужчина напал на собутыльника с ножом из ревности
true
true
true
close
Shutterstock

Жителю Благовещенска предъявлено обвинение в нападении на пьяного приятеля, мужчина ударил оппонента ножом на почве ревности. Об этом сообщает СУ СК РФ Амурской области.

По данным следствия, 40-летний обвиняемый распивал спиртные напитки вместе с сожительницей и соседом. В ходе застолья благовещенец приревновал возлюбленную к собутыльнику и схватился за нож. Злоумышленник несколько раз ударил оппонента в грудь.

Прибывшие на место медики скорой помощи доставили потерпевшего в больницу, раненого удалось спасти. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело, на время расследования обвиняемый заключен под стражу. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого пьяный россиянин напал с ножом на нового знакомого из-за оскорбления. Два пьяных мужчины познакомились на скамейке около дома и устроили драку. В ходе конфликта один из его участников выхватил нож и ударил им оппонента по руке. Раневшего госпитализировали. Нападавшего удалось задержать, 33-летний мужчина признался, что напал на собутыльника из-за оскорбления.

Ранее в Кемеровской области мужчина изрезал ножом сестру, соседку и знакомую.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами