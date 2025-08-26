В Челябинской области конфликт двух депутатов закончился дракой

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) произошла драка между спикером местного собрания депутатов Сергеем Ханиным и депутатом Фаиной Совиной. Об этом рассказали Ura.ru оба участника конфликта.

Совина рассказала, что увидела служебный автомобиль Ханина и решила обсудить с ним рабочие вопросы. Она включила камеру на телефоне и подошла к коллеге. По ее словам, Ханин вырвал у нее телефон и толкнул, из-за чего она упала. Женщина утверждает, что начала звать на помощь, после чего подошли двое мужчин. Ханин передал телефон одному из них, а затем он вернулся к владелице. Совина обратилась в полицию и оформила больничный, отметив, что получила травмы и лишилась нескольких ногтей.

Ханин же заявил, что не поднимал руку на коллегу и что конфликт спровоцировала сама Совина. По его словам, он ждал открытия магазина, когда к нему подошла депутат с претензиями. Он утверждает, что Совина оступилась и упала сама, а ее телефон он взял лишь затем, чтобы передать супругу женщины. Ханин также сообщил, что во время ссоры Совина порвала ему рубашку и цепочку.

Оба депутата сняли побои и написали друг на друга заявления в полицию.

Ранее в парламенте Армении произошла потасовка, в заседании объявили перерыв.