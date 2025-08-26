На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Челябинской области конфликт двух депутатов закончился дракой

В Верхнем Уфалее депутаты подрались и написали друг на друга заявления в полицию
true
true
true

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) произошла драка между спикером местного собрания депутатов Сергеем Ханиным и депутатом Фаиной Совиной. Об этом рассказали Ura.ru оба участника конфликта.

Совина рассказала, что увидела служебный автомобиль Ханина и решила обсудить с ним рабочие вопросы. Она включила камеру на телефоне и подошла к коллеге. По ее словам, Ханин вырвал у нее телефон и толкнул, из-за чего она упала. Женщина утверждает, что начала звать на помощь, после чего подошли двое мужчин. Ханин передал телефон одному из них, а затем он вернулся к владелице. Совина обратилась в полицию и оформила больничный, отметив, что получила травмы и лишилась нескольких ногтей.

Ханин же заявил, что не поднимал руку на коллегу и что конфликт спровоцировала сама Совина. По его словам, он ждал открытия магазина, когда к нему подошла депутат с претензиями. Он утверждает, что Совина оступилась и упала сама, а ее телефон он взял лишь затем, чтобы передать супругу женщины. Ханин также сообщил, что во время ссоры Совина порвала ему рубашку и цепочку.

Оба депутата сняли побои и написали друг на друга заявления в полицию.

Ранее в парламенте Армении произошла потасовка, в заседании объявили перерыв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами