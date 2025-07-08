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В парламенте Армении произошла потасовка, в заседании объявили перерыв

В парламенте Армении произошла потасовка после выступления депутата Саркисяна
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Пресс-служба парламента Армении

Потасовка с участием сотрудников Службы безопасности, депутатов парламента и их помощников произошла в Армении. Об этом сообщает агентство Sputnik.Армения.

Депутат от фракции «Армения» Кристине Варданян в ходе прямого эфира заявила, что потасовка в парламенте началась в тот момент, когда депутат Артур Саркисян после выступления принял решение покинуть зал заседаний. После этого на него напал депутат от «Гражданского договора» Ваге Галумян.

«Галумян побежал за ним и напал на него сзади», — подчеркнула она.

Дело дошло до драки, в зал после этого ворвались сотрудники Службы госохраны.

Как сообщает агентство, Саркисяна хотят лишить неприкосновенности и арестовать по делу о попытке «силового захвата власти и подготовке теракта»

При этом вице-спикер парламента Рубен Рубинян объявил перерыв в заседании.

На прошлой неделе в центре Еревана организовали шествие в поддержку российского предпринимателя Самвела Карапетяна, арестованного в Армении по обвинению в призывах к захвату власти.

Ранее в Армении одобрили закон о национализации «Электрических сетей» Карапетяна.

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