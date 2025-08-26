В Подмосковье завершился прием заявок на премию медработников

Подмосковные врачи подали более 100 заявок на премию медработников

Врачи из Московской области подали более 100 заявок на участие в профессиональной премии «Подмосковные фельдшер и подмосковная медсестра/медбрат», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, профессиональная премия медработников помогает поддерживать работников медицинской сферы и отмечать их профессионализм.

«Экспертная комиссия начнет проводить оценочные процедуры конкурсантов в симуляционном центре МОНИКИ уже 1 сентября», — сказал он.

Участники премии пройдут оценочные процедуры, включая практическую и теоретическую части, а также будут решать ситуационные задачи.

Подвести итоги премии планируется в декабре 2025 года. Решение выносит экспертная комиссия на основании прохождения испытаний.