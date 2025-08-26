На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье завершился прием заявок на премию медработников

Подмосковные врачи подали более 100 заявок на премию медработников
true
true
true
close
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Врачи из Московской области подали более 100 заявок на участие в профессиональной премии «Подмосковные фельдшер и подмосковная медсестра/медбрат», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, профессиональная премия медработников помогает поддерживать работников медицинской сферы и отмечать их профессионализм.

«Экспертная комиссия начнет проводить оценочные процедуры конкурсантов в симуляционном центре МОНИКИ уже 1 сентября», — сказал он.

Участники премии пройдут оценочные процедуры, включая практическую и теоретическую части, а также будут решать ситуационные задачи.

Подвести итоги премии планируется в декабре 2025 года. Решение выносит экспертная комиссия на основании прохождения испытаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами