Мужчина в США заразился плотоядным червем, пишет Daily Mail.

В Мэриленде, США, зарегистрирован редкий и опасный случай заражения человека плотоядным паразитом — червем Нового Света (Cochliomyia hominivorax), который питается живой плотью. По информации официальных лиц, 50-летний пациент недавно вернулся в США из Сальвадора, где в стране наблюдалась вспышка этого паразита.

Черви Нового Света — личинки паразитарных мух, которые откладывают яйца в открытые раны теплокровных животных, включая человека. Личинки вылупляются примерно через семь дней и оснащены острыми как бритва зубами, позволяющими им проникать в живую плоть, разрушая ткани и вызывая бактериальные инфекции.

В США паразитическая муха была искоренена еще в 1966 году, и с тех пор случаи появления личинок на территории страны были исключительно спорадическими и почти всегда связаны с поездками за границу. Однако это первый зарегистрированный случай в Штатах у человека, вернувшегося из страны, где происходит активная вспышка.

Представители Департамента здравоохранения и социальных служб (HHS) сообщили, что риск для населения крайне низок. Черви в основном нацелены на крупный рогатый скот и диких животных, для которых они могут быть разрушительными.

